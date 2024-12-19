Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Чехії оборонні потреби України та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 19 грудня, зустрівся з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Вони обговорили актуальні оборонні потреби України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зеленський подякував за всебічну підтримку українців у боротьбі проти російських окупантів. За його словами, Україна розраховує, що 2025 рік стане максимально результативним для відносин між країнами.

"Сьогодні ми обговорили актуальні оборонні потреби нашої держави. Пріоритет — посилення ППО, щоб захистити стратегічні енергетичні обʼєкти. Зміцнення України й посилення наших воїнів на фронті наближає закінчення війни та справедливий мир для всієї Європи", — додав український лідер.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що гарантій безпеки від Європи буде недостатньо для України, підкресливши важливість також підтримки з боку США.

Також глава держави заявив, що припинення вогню не відбудеться до того часу, поки Україна не отримає гарантії безпеки та не зміцнить свою позицію.