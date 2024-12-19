Зеленский обсудил с премьер-министром Чехии оборонные потребности Украины и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 декабря, встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Они обсудили актуальные оборонные нужды Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Фиалой

Зеленский поблагодарил за всестороннюю поддержку украинцев в борьбе против российских оккупантов. По его словам, Украина рассчитывает, что 2025 год станет максимально результативным для отношений между странами.

"Сегодня мы обсудили актуальные оборонные потребности нашего государства. Приоритет — усиление ПВО, чтобы защитить стратегические энергетические объекты. Укрепление Украины и усиление наших воинов на фронте приближает окончание войны и справедливый мир для всей Европы", — добавил украинский лидер.

Напомним, Зеленский отметил, что гарантий безопасности от Европы будет недостаточно для Украины, подчеркнув важность поддержки со стороны США.

Также глава государства заявил, что прекращение огня не произойдет до тех пор, пока Украина не получит гарантии безопасности и не укрепит свою позицию.