Головна Новини дня Зеленський обговорив з Мерцом захист України після атак РФ

Зеленський обговорив з Мерцом захист України після атак РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 22:30
Телефонна розмова Зеленського і Мерца 10 жовтня - що відомо
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Під час неї обговорили останні виклики безпеки та координацію міжнародної підтримки.

Про це український лідер написав у Telegram у п'ятницю, 10 жовтня.

Читайте також:
Зеленський обговорив з Мерцом захист України після атак РФ - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Телефонна розмова Зеленського і Мерца

В ході розмови українська сторона висловила вдячність Німеччині за солідарність і допомогу, особливо в контексті недавнього терористичного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, коли ворог застосував сотні дронів та десятки ракет.

Президент наголосив на важливому внеску Німеччини у захист життя українців, зокрема подякував за спільне з Норвегією рішення поставити Україні дві додаткові системи ППО Patriot. У бесіді також обговорювали російські наміри та спільні можливості України та її партнерів щодо захисту від нових атак.

Сторони порушили питання координації з міжнародними партнерами, роботи в межах коаліції охочих та розвитку ініціативи PURL. Федеральний канцлер підтвердив, що Німеччина вже зробила свій внесок, а сторони домовилися продовжити роботу над розширенням програми та залученням до неї інших держав.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Лідери говорили, зокрема, про атаку РФ на енергетичну систему України та нові санкції про країни-агресорки.

Також 10 жовтня Зеленський провів розмову із Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Володимир Зеленський Німеччина обстріли війна в Україні Фрідріх Мерц
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
