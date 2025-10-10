Телефонна розмова Зеленського і Мерца 10 жовтня - що відомо

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Під час неї обговорили останні виклики безпеки та координацію міжнародної підтримки.

Про це український лідер написав у Telegram у п'ятницю, 10 жовтня.

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Телефонна розмова Зеленського і Мерца

В ході розмови українська сторона висловила вдячність Німеччині за солідарність і допомогу, особливо в контексті недавнього терористичного удару Росії по енергетичній інфраструктурі України, коли ворог застосував сотні дронів та десятки ракет.

Президент наголосив на важливому внеску Німеччини у захист життя українців, зокрема подякував за спільне з Норвегією рішення поставити Україні дві додаткові системи ППО Patriot. У бесіді також обговорювали російські наміри та спільні можливості України та її партнерів щодо захисту від нових атак.

Сторони порушили питання координації з міжнародними партнерами, роботи в межах коаліції охочих та розвитку ініціативи PURL. Федеральний канцлер підтвердив, що Німеччина вже зробила свій внесок, а сторони домовилися продовжити роботу над розширенням програми та залученням до неї інших держав.

