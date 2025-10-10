Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Мерцом защиту Украины после атак РФ

Зеленский обсудил с Мерцом защиту Украины после атак РФ

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 22:30
Телефонный разговор Зеленского и Мерца 10 октября - что известно
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время него обсудили последние вызовы безопасности и координацию международной поддержки.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в пятницу, 10 октября.

Реклама
Читайте также:
Зеленский обсудил с Мерцом защиту Украины после атак РФ - фото 1
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Телефонный разговор Зеленского и Мерца

В ходе разговора украинская сторона выразила благодарность Германии за солидарность и помощь, особенно в контексте недавнего террористического удара России по энергетической инфраструктуре Украины, когда враг применил сотни дронов и десятки ракет.

Президент отметил важный вклад Германии в защиту жизни украинцев, в частности поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить Украине две дополнительные системы ПВО Patriot. В беседе также обсуждали российские намерения и совместные возможности Украины и ее партнеров по защите от новых атак.

Стороны подняли вопросы координации с международными партнерами, работы в рамках коалиции желающих и развития инициативы PURL. Федеральный канцлер подтвердил, что Германия уже сделала свой вклад, а стороны договорились продолжить работу над расширением программы и привлечением к ней других государств.

Напомним, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры говорили, в частности, об атаке РФ на энергетическую систему Украины и новых санкциях о странах-агрессорах.

Также 10 октября Зеленский провел разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом.

Владимир Зеленский Германия обстрелы война в Украине Фридрих Мерц
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации