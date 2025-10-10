Телефонный разговор Зеленского и Мерца 10 октября - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом. Во время него обсудили последние вызовы безопасности и координацию международной поддержки.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в пятницу, 10 октября.

Телефонный разговор Зеленского и Мерца

В ходе разговора украинская сторона выразила благодарность Германии за солидарность и помощь, особенно в контексте недавнего террористического удара России по энергетической инфраструктуре Украины, когда враг применил сотни дронов и десятки ракет.

Президент отметил важный вклад Германии в защиту жизни украинцев, в частности поблагодарил за совместное с Норвегией решение поставить Украине две дополнительные системы ПВО Patriot. В беседе также обсуждали российские намерения и совместные возможности Украины и ее партнеров по защите от новых атак.

Стороны подняли вопросы координации с международными партнерами, работы в рамках коалиции желающих и развития инициативы PURL. Федеральный канцлер подтвердил, что Германия уже сделала свой вклад, а стороны договорились продолжить работу над расширением программы и привлечением к ней других государств.

Напомним, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры говорили, в частности, об атаке РФ на энергетическую систему Украины и новых санкциях о странах-агрессорах.

