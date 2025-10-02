Зеленський зустрівся з Мелоні — що обговорили

Зеленський обговорив з Мелоні загрози з боку Росії
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, сторони обговорили ризики та загрози з боку Росії.
Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 2 жовтня.
Розмова Зеленського з Мелоні
Політики обговорили нещодавні порушення Росією повітряного простору країн Європи, а також шляхи реагування на спільні виклики.
"Готові ділитися досвідом у цьому питанні. Обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з Президентом Трампом", — розповів Зеленський.
Він подякував Італії за незмінну підтримку України.
Нагадаємо, 2 жовтня Зеленський зустрівся з керівництвом Євросоюзу. Зокрема, сторони обговорили питання безпеки та інтеграції.
Крім того, український лідер провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
