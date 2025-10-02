Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Мелоні загрози з боку Росії

Зеленський обговорив з Мелоні загрози з боку Росії

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 17:18
Зеленський зустрівся з Мелоні — що обговорили
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, сторони обговорили ризики та загрози з боку Росії.

Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 2 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з Мелоні

Політики обговорили нещодавні порушення Росією повітряного простору країн Європи, а також шляхи реагування на спільні виклики.

"Готові ділитися досвідом у цьому питанні.  Обговорили й гарантії безпеки та підготовку до наступного засідання коаліції охочих і контакти з Президентом Трампом", — розповів Зеленський.

Він подякував Італії за незмінну підтримку України.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 жовтня Зеленський зустрівся з керівництвом Євросоюзу. Зокрема, сторони обговорили питання безпеки та інтеграції.

Крім того, український лідер провів зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом

Володимир Зеленський війна Італія Україна Джорджа Мелоні Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації