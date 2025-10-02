Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. В частности, стороны обсудили риски и угрозы со стороны России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 2 октября.

Разговор Зеленского с Мелони

Политики обсудили недавние нарушения Россией воздушного пространства стран Европы, а также пути реагирования на общие вызовы.

"Готовы делиться опытом в этом вопросе. Обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию коалиции желающих и контакты с Президентом Трампом", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября Зеленский встретился с руководством Евросоюза. В частности, стороны обсудили вопросы безопасности и интеграции.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.