Зеленский встретился с Мелони — что обсудили

Зеленский обсудил с Мелони угрозы со стороны России
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. В частности, стороны обсудили риски и угрозы со стороны России.
Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 2 октября.
Разговор Зеленского с Мелони
Политики обсудили недавние нарушения Россией воздушного пространства стран Европы, а также пути реагирования на общие вызовы.
"Готовы делиться опытом в этом вопросе. Обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию коалиции желающих и контакты с Президентом Трампом", — рассказал Зеленский.
Он поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины.
Напомним, 2 октября Зеленский встретился с руководством Евросоюза. В частности, стороны обсудили вопросы безопасности и интеграции.
Кроме того, украинский лидер провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Читайте Новини.LIVE!