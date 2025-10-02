Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Мелони угрозы со стороны России

Зеленский обсудил с Мелони угрозы со стороны России

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 17:18
Зеленский встретился с Мелони — что обсудили
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони. В частности, стороны обсудили риски и угрозы со стороны России.

Об этом глава государства сообщил в Telegram в четверг, 2 октября.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с Мелони

Политики обсудили недавние нарушения Россией воздушного пространства стран Европы, а также пути реагирования на общие вызовы.

"Готовы делиться опытом в этом вопросе. Обсудили и гарантии безопасности и подготовку к следующему заседанию коалиции желающих и контакты с Президентом Трампом", — рассказал Зеленский.

Он поблагодарил Италию за неизменную поддержку Украины.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 2 октября Зеленский встретился с руководством Евросоюза. В частности, стороны обсудили вопросы безопасности и интеграции.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Владимир Зеленский война Италия Украина Джорджа Мелони Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации