Зеленський поспілкувався із Макроном - що відомо

Зеленський обговорив з Макроном результати другого саміту
Український лідер Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Темою розмови стали результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.
Про це Зеленський написав в своєму Telegram.
Що відомо про розмову Зеленського з Макроном
"Мав чудову розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном", — заявив український лідер.
Так, Макрон поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.
Зеленський додав, що Європі потрібен надійний і тривалий мир, який можна забезпечити й збудувати лише на основі надійних гарантій безпеки.
"Дуже цінуємо нашу єдину позицію щодо цього. Ми скоординували наші подальші дипломатичні кроки. Франція цінує свободу так само, як і ми", — також написав він.
При цьому, сам Еммануель Макрон після другої зустрічі з лідерами ЄС заявив, що Євросоюз продовжить зусилля щодо встановлення миру в Україні.
Нагадаємо, що вже скоро Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.
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