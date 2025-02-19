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Зеленський обговорив з Макроном результати другого саміту

19 лютого 2025 22:59
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський поспілкувався із Макроном - що відомо
Лідер Франції Емманюель Макрон та Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Анастасія Писаненко - редактор

Український лідер Володимир Зеленський поспілкувався з президентом Франції Емманюелем Макроном. Темою розмови стали результати другого саміту щодо подальшої підтримки України.

Про це Зеленський написав в своєму Telegram.

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Пост Зеленського. Фото: скріншот

Що відомо про розмову Зеленського з Макроном

"Мав чудову розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном", — заявив український лідер.

Так, Макрон поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами. 

Зеленський додав, що Європі потрібен надійний і тривалий мир, який можна забезпечити й збудувати лише на основі надійних гарантій безпеки.

"Дуже цінуємо нашу єдину позицію щодо цього. Ми скоординували наші подальші дипломатичні кроки. Франція цінує свободу так само, як і ми", — також написав він.

При цьому, сам Еммануель Макрон після другої зустрічі з лідерами ЄС заявив, що Євросоюз продовжить зусилля щодо встановлення миру в Україні.

Нагадаємо, що вже скоро Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відвідають Вашингтон в рамках інших зустрічей, спрямованих на припинення війни Росії в Україні.

Володимир Зеленський Франція Емманюель Макрон військова допомога війна в Україні
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