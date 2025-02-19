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Зеленский обсудил с Макроном результаты второго саммита

19 февраля 2025 22:59
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский пообщался с Макроном - что известно
Лидер Франции Эмманюэль Макрон и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
Анастасия Писаненко - редактор

Украинский лидер Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Темой разговора стали результаты второго саммита по дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Что известно о разговоре Зеленского с Макроном

"Имел прекрасный разговор с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном", — заявил украинский лидер.

Так, Макрон поделился деталями своих недавних переговоров с мировыми лидерами.

Зеленский добавил, что Европе нужен надежный и длительный мир, который можно обеспечить и построить только на основе надежных гарантий безопасности.

"Очень ценим нашу единую позицию по этому поводу. Мы скоординировали наши дальнейшие дипломатические шаги. Франция ценит свободу так же, как и мы", — также написал он.

При этом сам Эммануэль Макрон после второй встречи с лидерами ЕС заявил, что Евросоюз продолжит усилия по установлению мира в Украине.

Напомним, что уже скоро Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон в рамках других встреч, направленных на прекращение войны России в Украине.

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