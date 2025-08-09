Зеленський і Стубб обговорили дії США для завершення війни в Україні

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 9 серпня, провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дії Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського та Стубба 9 серпня

Глава держави наголосив, що Україна координує позиції заради максимально продуктивної спільної роботи зі США.

За словами Зеленського, важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну.

"Ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", — зазначив український лідер.

Глава держави подякував Стуббу за підтримку. За його словами, Україна та Фінляндія мають найдовші в Європі кордони з РФ.

"Наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", — додав Зеленський.

Нагадаємо, 9 серпня Зеленський провів розмову з премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили кроки для завершення війни в Україні.

Раніше глава держави поспілкувався з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони говорили про дипломатичну ситуацію.