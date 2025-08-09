Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з лідером Фінляндії дії США щодо війни

Зеленський обговорив з лідером Фінляндії дії США щодо війни

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:27
Зеленський і Стубб обговорили дії США для завершення війни в Україні
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 9 серпня, провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Вони обговорили дії Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського та Стубба 9 серпня

Глава держави наголосив, що Україна координує позиції заради максимально продуктивної спільної роботи зі США. 

За словами Зеленського, важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну. 

"Ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", — зазначив український лідер.

Глава держави подякував Стуббу за підтримку. За його словами, Україна та Фінляндія мають найдовші в Європі кордони з РФ. 

"Наші люди дуже добре знають, які загрози це означає. Домовились і надалі працювати разом заради спільної безпеки", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 серпня Зеленський провів розмову з премʼєром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили кроки для завершення війни в Україні.

Раніше глава держави поспілкувався з Президентом Франції Емманюелем Макроном. Сторони говорили про дипломатичну ситуацію.

Володимир Зеленський США війна Україна Фінляндія Александр Стубба
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації