Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Закінчення війни — Зеленський поговорив із прем'єром Іспанії

Закінчення війни — Зеленський поговорив із прем'єром Іспанії

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 18:06
Зеленський обговорив із Санчесом кроки до припинення війни в Україні
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 9 серпня, провів розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Зокрема, сторони обговорили кроки до припинення війни.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Розмова Зеленського з Санчесом 9 серпня

Глава держави подякував премʼєру Іспанії за підтримку України та народу.

Зеленський розповів Санчесу про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Він пояснив своє бачення, якими повинні бути наступні кроки.

За його словами, найголовніше, аби РФ знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов. 

"Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру", — розповів Зеленський.

Євроінтеграційний шлях України

Сторони обговорили також євроінтеграційний шлях. Зеленський зауважив, що Україна виконала всі зобовʼязання та повністю готова до відкриття першого переговорного кластера.

"Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" — додав глава держави.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 серпня Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили готовність партнерів працювати для досягнення миру.

Раніше український лідер обговорив з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен дипломатичну ситуацію.

Володимир Зеленський війна Україна Іспанія дипломатія Педро Санчес
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації