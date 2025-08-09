Зеленський обговорив із Санчесом кроки до припинення війни в Україні

Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 9 серпня, провів розмову з премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Зокрема, сторони обговорили кроки до припинення війни.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Санчесом 9 серпня

Глава держави подякував премʼєру Іспанії за підтримку України та народу.

Зеленський розповів Санчесу про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами. Він пояснив своє бачення, якими повинні бути наступні кроки.

За його словами, найголовніше, аби РФ знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов.

"Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру", — розповів Зеленський.

Євроінтеграційний шлях України

Сторони обговорили також євроінтеграційний шлях. Зеленський зауважив, що Україна виконала всі зобовʼязання та повністю готова до відкриття першого переговорного кластера.

"Обговорили можливі варіанти, будемо шукати рішення. Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 9 серпня Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. Сторони обговорили готовність партнерів працювати для досягнення миру.

Раніше український лідер обговорив з премʼєр-міністром Данії Метте Фредеріксен дипломатичну ситуацію.