Зеленский обсудил с Санчесом шаги по прекращению войны в Украине

Окончание войны — Зеленский поговорил с премьером Испании
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 августа, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В частности, стороны обсудили шаги к прекращению войны.
Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Санчесом 9 августа
Глава государства поблагодарил премьера Испании за поддержку Украины и народа.
Зеленский рассказал Санчесу о ситуации в дипломатии и контактах с партнерами. Он объяснил свое видение, какими должны быть следующие шаги.
По его словам, самое главное, чтобы РФ снова никому не навязала своих нереалистичных условий.
"Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру", — рассказал Зеленский.
Евроинтеграционный путь Украины
Стороны обсудили также евроинтеграционный путь. Зеленский отметил, что Украина выполнила все обязательства и полностью готова к открытию первого переговорного кластера.
"Обсудили возможные варианты, будем искать решение. Договорились быть на связи. Спасибо!" — добавил глава государства.
Напомним, 9 августа Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили готовность партнеров работать для достижения мира.
Ранее украинский лидер обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен дипломатическую ситуацию.
