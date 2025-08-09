Зеленский обсудил с Санчесом шаги по прекращению войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 9 августа, провел разговор с премьер-министром Испании Педро Санчесом. В частности, стороны обсудили шаги к прекращению войны.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Санчесом 9 августа

Глава государства поблагодарил премьера Испании за поддержку Украины и народа.

Зеленский рассказал Санчесу о ситуации в дипломатии и контактах с партнерами. Он объяснил свое видение, какими должны быть следующие шаги.

По его словам, самое главное, чтобы РФ снова никому не навязала своих нереалистичных условий.

"Важно, что у нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен. Согласовываем нашу общую европейскую позицию. Мы готовы максимально быстро и конструктивно двигаться к справедливому миру", — рассказал Зеленский.

Евроинтеграционный путь Украины

Стороны обсудили также евроинтеграционный путь. Зеленский отметил, что Украина выполнила все обязательства и полностью готова к открытию первого переговорного кластера.

"Обсудили возможные варианты, будем искать решение. Договорились быть на связи. Спасибо!" — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 9 августа Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны обсудили готовность партнеров работать для достижения мира.

Ранее украинский лидер обсудил с премьер-министром Дании Метте Фредериксен дипломатическую ситуацию.