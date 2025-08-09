Зеленский и Стубб обсудили действия США для завершения войны в Украине

Зеленский обсудил с лидером Финляндии действия США по войне
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 9 августа, провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Они обсудили действия Соединенных Штатов Америки по прекращению войны.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Стубба 9 августа
Глава государства подчеркнул, что Украина координирует позиции ради максимально продуктивной совместной работы с США.
По словам Зеленского, важно, что Америка имеет решимость и возможность завершить войну.
"Мы приветствуем то, что Президент Трамп стремится закончить убийства. И чтобы ответить России на ее желание затянуть войну и собрать больше территориальной добычи, должны действовать мудро и скоординировано", — отметил украинский лидер.
Глава государства поблагодарил Стубба за поддержку. По его словам, Украина и Финляндия имеют самые длинные в Европе границы с РФ.
"Наши люди очень хорошо знают, какие угрозы это означает. Договорились и в дальнейшем работать вместе ради общей безопасности", — добавил Зеленский.
Напомним, 9 августа Зеленский провел разговор с премьером Испании Педро Санчесом. Они обсудили шаги для завершения войны в Украине.
Ранее глава государства пообщался с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Стороны говорили о дипломатической ситуации.
