Зеленський обговорив з Королем Бахрейну ситуацію в Україні

Президент України Володимир Зеленський та Король Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа.

У вівторок, 5 травня, Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Бахрейну провів переговори з Королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфою. Сторони обговорили безпекову ситуацію в регіоні, співпрацю в оборонній сфері та підтримку України. Також йшлося про розвиток економічних відносин і можливе запровадження безвізу між країнами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

Зустріч Зеленського з Королем Королівства Бахрейн.

Зеленський зустрівся з Королем Бахрейну

У вівторок, 5 травня, у Манамі відбулася перша зустріч лідерів України та Бахрейну з 2003 року, а також перший візит Володимира Зеленського до цієї країни.

Основну увагу під час переговорів лідери приділили безпековим викликам на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки, зокрема загрозам, пов’язаним із діями Ірану та ситуацією навколо Ормузької протоки.

Президент України поінформував про поточну ситуацію в країні, дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру та взаємодію з міжнародними партнерами. Він наголосив, що Україна готова до переговорів, зокрема у тристоронньому форматі.

Окремо сторони зосередилися на співпраці в галузі безпеки й оборони. Зеленський підкреслив, що Україна має значний досвід протидії регулярним атакам і готова ділитися цією експертизою для посилення захисту партнерів. Зокрема, він запропонував укласти так звану Drone Deal і розширити взаємодію в оборонній сфері — відповідні деталі мають опрацювати урядові команди.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили розвиток економічного партнерства, зокрема у сфері аграрного виробництва. Лідери також порушили питання відкриття посольств у Києві та Манамі, а також можливість запровадження безвізового режиму між двома державами.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 4 травня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Сторони обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL.

Новини.LIVE також писали, що 4 травня у Єревані Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Сторони обговорили зміцнення співпраці між країнами. Марк Карні оголосив про додатковий внесок Канади в програму PURL на 200 млн доларів.