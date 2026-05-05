Главная Новости дня Зеленский обсудил с Королем Бахрейна ситуацию в Украине

Дата публикации 5 мая 2026 16:26
Президент Украины Владимир Зеленский и Король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа. Фото: ОПУ

Во вторник, 5 мая, Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Бахрейн провел переговоры с Королем Хамадом бин Исой Аль Халифой. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, сотрудничество в оборонной сфере и поддержку Украины. Также речь шла о развитии экономических отношений и возможном введении безвиза между странами.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

Зеленський зустрівся з Королем Бахрейну
Встреча Зеленского с Королем Королевства Бахрейн. Фото: ОПУ

Зеленский встретился с Королем Бахрейна

Во вторник, 5 мая, в Манаме состоялась первая встреча лидеров Украины и Бахрейна с 2003 года, а также первый визит Владимира Зеленского в эту страну.

Основное внимание во время переговоров лидеры уделили вызовам безопасности на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в частности угрозам, связанным с действиями Ирана и ситуацией вокруг Ормузского пролива.

Президент Украины проинформировал о текущей ситуации в стране, дипломатических усилиях для достижения справедливого мира и взаимодействии с международными партнерами. Он отметил, что Украина готова к переговорам, в частности в трехстороннем формате.

Отдельно стороны сосредоточились на сотрудничестве в области безопасности и обороны. Зеленский подчеркнул, что Украина имеет значительный опыт противодействия регулярным атакам и готова делиться этой экспертизой для усиления защиты партнеров. В частности, он предложил заключить так называемую Drone Deal и расширить взаимодействие в оборонной сфере — соответствующие детали должны проработать правительственные команды.

Кроме того, во время встречи стороны обсудили развитие экономического партнерства, в частности в сфере аграрного производства. Лидеры также подняли вопрос открытия посольств в Киеве и Манаме, а также возможность введения безвизового режима между двумя государствами.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 4 мая Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили оборонную поддержку Украины и привлечение новых взносов в программу PURL.

Новини.LIVE также писали, что 4 мая в Ереване Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Канады Марком Карни. Стороны обсудили укрепление сотрудничества между странами. Марк Карни объявил о дополнительном взносе Канады в программу PURL на 200 млн долларов.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
