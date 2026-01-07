Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з командою Трампа завершення війни

Зеленський обговорив з командою Трампа завершення війни

Дата публікації: 7 січня 2026 01:01
Зеленський обговорив з Віткоффом дипломатичний шлях завершення війни
Володимир Зеленський та українська команда на зустрічі з командою Трампа. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовжив обговорюватися з командою Трампа дипломатичний шлях завершення війни. Зокрема, зустріч пройшла зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем американського лідера Джаредом Кушнером.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Що відомо про зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером

"З командою Президента США — Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером — продовжили обговорювати дипломатичний шлях закінчення війни. Дякую Америці за готовність дати backstop на всіх напрямах: гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, відбудова", — написав український лідер.

Також президент анонсував, що 7 січня у Парижі команди продовжать роботу над гарантіями безпеки та базовою рамкою для закінчення війни.

"Від України працюватимуть керівник Офісу Кирило Буданов, секретар РНБО Рустем Умєров, генерал Андрій Гнатов, перший заступник керівника Офісу Сергій Кислиця й радник Офісу Президента Олександр Бевз. Дякую Президенту Трампу і Сполученим Штатам за підтримку. Жодного дня не втрачаємо", — поінформував Зеленський.

Зустріч "Коаліції охочих" у Парижі

Нагадаємо, що у вівторок, 6 січня, у Парижі пройшла одна з найбільш представницьких зустрічей "Коаліції охочих". Володимир Зеленський розповів, що за її результатами є низка документів. Зокрема, декларації та визначеність, які країни готові брати лідерство в гарантіях безпеки для України та які для цього потрібні сили.

Варто зазначити, що на цьому саміті вперше була присутня американська сторона. Після зустрічі Стів Віткофф заявив не лише про прогрес у безпекових переговорах і підготовку масштабного проєкту післявоєнного відновлення України. Він анонсував залучення до нього одну з найбільших у світі інвестиційною компанією BlackRock.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
