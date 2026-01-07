Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудил с командой Трампа завершение войны

Зеленский обсудил с командой Трампа завершение войны

Дата публикации 7 января 2026 01:01
Зеленский обсудил с Виткоффом дипломатический путь завершения войны
Владимир Зеленский и украинская команда на встрече с командой Трампа. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжил обсуждаться с командой Трампа дипломатический путь завершения войны. В частности, встреча прошла со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

Что известно о встрече Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

"С командой Президента США — Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером — продолжили обсуждать дипломатический путь окончания войны. Спасибо Америке за готовность дать backstop на всех направлениях: гарантии безопасности, мониторинг прекращения огня, восстановление", — написал украинский лидер.

Также президент анонсировал, что 7 января в Париже команды продолжат работу над гарантиями безопасности и базовой рамкой для окончания войны.

"От Украины будут работать руководитель Офиса Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, генерал Андрей Гнатов, первый заместитель руководителя Офиса Сергей Кислица и советник Офиса Президента Александр Бевз. Спасибо Президенту Трампу и Соединенным Штатам за поддержку. Ни одного дня не теряем", — проинформировал Зеленский.

Встреча "Коалиции желающих" в Париже

Напомним, что во вторник, 6 января, в Париже прошла одна из самых представительных встреч "Коалиции желающих". Владимир Зеленский рассказал, что по ее результатам есть ряд документов. В частности, декларации и определенность, какие страны готовы брать лидерство в гарантиях безопасности для Украины и какие для этого нужны силы.

Стоит отметить, что на этом саммите впервые присутствовала американская сторона. После встречи Стив Уиткофф заявил не только о прогрессе в переговорах по безопасности и подготовке масштабного проекта послевоенного восстановления Украины. Он анонсировал привлечение к нему одну из крупнейших в мире инвестиционной компанией BlackRock.

Владимир Зеленский переговоры война в Украине мирный план мирные переговоры Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
