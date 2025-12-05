Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Кислицею перемовини з США — що відомо

Зеленський обговорив з Кислицею перемовини з США — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 12:36
Зеленський обговорив з Кислицею результати дипломатичних контактів з США
Володимир Зеленський та Сергій Кислиця. Фото: Зеленський/Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив із заступником очільника Міністерства закордонних справ України Сергієм Кислицею результати дипломатичної роботи. В центрі уваги були перемовини зі Сполученими Штатами щодо мирного плану.

Про це Зеленський повідомив в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 5 грудня.

Читайте також:

Нові напрямки контактів із США

Під час зустрічі Володимир Зеленський та Сергій Кислиця говорили про необхідність застосування змін у деяких напрямах дипломатичних контактів України та США. Зокрема, це стосується перемовин щодо мирного плану. 

Зеленський обговорив з Кислицею перемовини з США — що відомо - фото 1
Допис Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

"Як перший заступник міністра закордонних справ України та фаховий дипломат, що працював довгий час саме в Америці, Сергій має відповідний досвід і бачення. Будемо зміцнювати роботу з партнерами", — зазначив Зеленський.

Президент України наголосив, що перший заступник міністра закордонних справ України є тим самим фаховим дипломатом, що має великий досвід переговорів саме із США. Це пов'язано з тим, що Кислиця довгий час працював в Америці. Відповідно, у дипломата сформовано оригінальне бачення переговорного процесу. Головною ціллю цих змін є зміцнення роботи із партнерами та союзниками України.

Нагадаємо, 4 грудня в Маямі відбулися чергові перемовини між Україною та США у закритому форматі щодо мирного плану. 

Раніше ми також інформували, що Віцепрезидент США Джей Ді Венс очікує хороших новин у контексті завершення війни РФ проти України. 

Володимир Зеленський США МЗС Сергій Кислиця дипломатія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
