Україна і США завершили новий раунд переговорів у Маям

У Маямі завершилися перемовини делегацій України та США
Українська та американська делегації завершили черговий раунд переговорів у Маямі, який став продовженням тривалого діалогу між Києвом та Вашингтоном. Зустріч пройшла у закритому форматі.
Про це повідомили джерела Суспільного.
Що відомо про переговори України та США в Маямі
Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. До них приєдналася посол України у США Ольга Стефанішина.
Цей раунд став уже третім у подібному форматі. Перші консультації відбулися 23 листопада у Женеві, а другі — 30 листопада також у Маямі.
Деталі нового раунду сторони не розкривають, однак джерела підкреслюють, що діалог триває на регулярній основі.
Нагадаємо, посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина нещодавно прокоментувала переговорний процес та чи є зрушення.
Окремо Президент України Володимир Зеленський повідомив, яка ключова мета переговорів зі США та яка інформація цікавить делегацію.
