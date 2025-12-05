Відео
Головна Новини дня У Маямі завершилися перемовини делегацій України та США

У Маямі завершилися перемовини делегацій України та США

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 07:16
Україна і США завершили новий раунд переговорів у Маям
Президент США Дональд Трамп у Білому домі у Вашингтоні. Фото ілюстративне: REUTERS/Brian Snyder

Українська та американська делегації завершили черговий раунд переговорів у Маямі, який став продовженням тривалого діалогу між Києвом та Вашингтоном. Зустріч пройшла у закритому форматі. 

Про це повідомили джерела Суспільного.

Читайте також:

Що відомо про переговори України та США в Маямі

Українську сторону представляли секретар РНБО Рустем Умєров та керівник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов. До них приєдналася посол України у США Ольга Стефанішина.

Цей раунд став уже третім у подібному форматі. Перші консультації відбулися 23 листопада у Женеві, а другі — 30 листопада також у Маямі. 

Деталі нового раунду сторони не розкривають, однак джерела підкреслюють, що діалог триває на регулярній основі.

Нагадаємо, посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина нещодавно прокоментувала переговорний процес та чи є зрушення. 

Окремо Президент України Володимир Зеленський повідомив, яка ключова мета переговорів зі США та яка інформація цікавить делегацію. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
