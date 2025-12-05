Видео
В Майами завершились переговоры делегаций Украины и США

В Майами завершились переговоры делегаций Украины и США

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 07:16
Украина и США завершили новый раунд переговоров в Маям
Президент США Дональд Трамп в Белом доме в Вашингтоне. Фото иллюстративное: REUTERS/Brian Snyder

Украинская и американская делегации завершили очередной раунд переговоров в Майами, который стал продолжением длительного диалога между Киевом и Вашингтоном. Встреча прошла в закрытом формате.

Об этом сообщили источники Суспільне.



Что известно о переговорах Украины и США в Майами

Украинскую сторону представляли секретарь СНБО Рустем Умеров и руководитель Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов. К ним присоединилась посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Этот раунд стал уже третьим в подобном формате. Первые консультации состоялись 23 ноября в Женеве, а вторые - 30 ноября также в Майами.

Детали нового раунда стороны не раскрывают, однако источники подчеркивают, что диалог продолжается на регулярной основе.

Напомним, посол Украины в Соединенных Штатах Америки Ольга Стефанишина недавно прокомментировала переговорный процесс и есть ли сдвиги.

Отдельно Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, какая ключевая цель переговоров с США и какая информация интересует делегацию.


Автор:
Анастасия Постоенко
