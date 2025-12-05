Заступник Трампа Венс анонсував "хороші новини" щодо війни — яку заяву зробив Джей Ді Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив інтригуючу заяву щодо завершення війни Росії проти України. Він очікує "хороших новин" у цьому питанні вже найближчими тижнями.

Про це американський посадовець повідомив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Війна в Україні — головне розчарування

Журналісти запитали віцепрезидента про найбільшу невдачу на посаді. Він не вагався. За словами Венса, це нездатність швидко укласти мирну угоду.

"Російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування для всього Білого дому", — зізнався політик.

За словами Венса, у Білому домі були впевнені: цей конфлікт вирішити найпростіше. Реальність виявилася інакшою. Венс навіть порівняв ситуацію з Близьким Сходом. Він зазначив: якби хтось раніше сказав йому, що досягти миру в Східній Європі буде важче, ніж в арабському світі, він би вважав таку людину божевільною.

Світло в кінці тунелю

Але процес йде. Попри труднощі, Вашингтон бачить прогрес.

"Ми ще не досягли фінішної межі", — констатував Венс.

Проте додав: надія є. Саме тому він розраховує на позитивні зрушення вже за кілька тижнів.

Оптимізм Трампа

Президент США Дональд Трамп поділяє настрій свого заступника. Тему війни він зачепив під час урочистої церемонії запалення вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому. Його риторика незмінна.

"Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", — заявив американський лідер.

Він впевнений, що врегулювати конфлікт зрештою вдасться.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що українська делегація продовжить переговори у США. За його словами, головна мета цих контактів — отримати повну інформацію щодо заяв росіян.

Також український лідер провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили контакти з партнерами та переговорний трек.