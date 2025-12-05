Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Венс пообіцяв "хороші новини" — що заявив про війну в Україні

Венс пообіцяв "хороші новини" — що заявив про війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 04:59
Заступник Трампа Венс анонсував "хороші новини" щодо війни — яку заяву зробив Джей Ді Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив інтригуючу заяву щодо завершення війни Росії проти України. Він очікує "хороших новин" у цьому питанні вже найближчими тижнями.

Про це американський посадовець повідомив в інтерв'ю телеканалу NBC News.

Реклама
Читайте також:

Війна в Україні — головне розчарування

Журналісти запитали віцепрезидента про найбільшу невдачу на посаді. Він не вагався. За словами Венса, це нездатність швидко укласти мирну угоду.

"Російсько-українські відносини були джерелом постійного розчарування для всього Білого дому", — зізнався політик.

За словами Венса, у Білому домі були впевнені: цей конфлікт вирішити найпростіше. Реальність виявилася інакшою. Венс навіть порівняв ситуацію з Близьким Сходом. Він зазначив: якби хтось раніше сказав йому, що досягти миру в Східній Європі буде важче, ніж в арабському світі, він би вважав таку людину божевільною.

Світло в кінці тунелю

Але процес йде. Попри труднощі, Вашингтон бачить прогрес.

"Ми ще не досягли фінішної межі", — констатував Венс.

Проте додав: надія є. Саме тому він розраховує на позитивні зрушення вже за кілька тижнів.

Оптимізм Трампа

Президент США Дональд Трамп поділяє настрій свого заступника. Тему війни він зачепив під час урочистої церемонії запалення вогнів на різдвяній ялинці біля Білого дому. Його риторика незмінна.

"Треба це зупинити. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", — заявив американський лідер.

Він впевнений, що врегулювати конфлікт зрештою вдасться.

Нагадаємо, напередодні Володимир Зеленський заявив, що українська делегація продовжить переговори у США. За його словами, головна мета цих контактів — отримати повну інформацію щодо заяв росіян.

Також український лідер провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили контакти з партнерами та переговорний трек.

Дональд Трамп війна в Україні Джей Ді Венс мирний план мирні переговори
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації