Зеленський поговорив з Антоніу Коштою — деталі

У четвер, 4 грудня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Сторони обговорили контакти з партнерами та переговорний трек.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський провів розмову з Антоніу Коштою — деталі

Під час розмови Володимир Зеленський і Антоніу Кошта обмінялися інформацією про контакти з партнерами. Глава держави наголосив, що є багато важливих деталей.

Також сторони обговорили перемовний трек — в української команди заплановані зустрічі з американською стороною. Україна розраховує працювати так само змістовно, щоб завершити цю війну надійним і достойним миром.

Президенти України та Євроради домовилися і надалі координуватися. Глава держави подякував Антоніу Кошті за солідарність та підтримку.

Нагадаємо, що 4 грудня Володимир Зеленський зустрівся із президентом Кіпру — сторони обговорили низку важливих питань.

Раніше Зеленський анонсував важливі зустрічі у Сполучених Штатах Америки щодо закінчення повномасштабної війни в Україні.