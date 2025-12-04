Зеленский поговорил с Антониу Коштой — детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленький/Telegram

В четверг, 4 декабря, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили контакты с партнерами и переговорный трек.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Во время разговора Владимир Зеленский и Антониу Кошта обменялись информацией о контактах с партнерами. Глава государства подчеркнул, что есть много важных деталей.

Также стороны обсудили переговорный трек — у украинской команды запланированы встречи с американской стороной. Украина рассчитывает работать так же содержательно, чтобы завершить эту войну надежным и достойным миром.

Президенты Украины и Евросовета договорились и в дальнейшем координироваться. Глава государства поблагодарил Антониу Кошти за солидарность и поддержку.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что 4 декабря Владимир Зеленский встретился с президентом Кипра — стороны обсудили ряд важных вопросов.

Ранее Зеленский анонсировал важные встречи в Соединенных Штатах Америки по окончанию полномасштабной войны в Украине.