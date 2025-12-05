Заместитель Трампа Вэнс анонсировал "хорошие новости" по войне — какое заявление сделал Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал интригующее заявление относительно завершения войны России против Украины. Он ожидает "хороших новостей" в этом вопросе уже в ближайшие недели.

Об этом американский чиновник сообщил в интервью телеканалу NBC News.

Война в Украине — главное разочарование

Журналисты спросили вице-президента о самой большой неудаче на посту. Он не колебался. По словам Вэнса, это неспособность быстро заключить мирное соглашение.

"Российско-украинские отношения были источником постоянного разочарования для всего Белого дома", — признался политик.

По словам Вэнса, в Белом доме были уверены: этот конфликт решить проще всего. Реальность оказалась иной. Вэнс даже сравнил ситуацию с Ближним Востоком. Он отметил: если бы кто-то раньше сказал ему, что достичь мира в Восточной Европе будет труднее, чем в арабском мире, он бы счел такого человека сумасшедшим.

Свет в конце тоннеля

Но процесс идет. Несмотря на трудности, Вашингтон видит прогресс.

"Мы еще не достигли финишной черты", — констатировал Вэнс.

Однако добавил: надежда есть. Именно поэтому он рассчитывает на положительные сдвиги уже через несколько недель.

Оптимизм Трампа

Президент США Дональд Трамп разделяет настроение своего заместителя. Тему войны он затронул во время торжественной церемонии зажжения огней на рождественской елке возле Белого дома. Его риторика неизменна.

"Надо это остановить. Мы очень упорно работаем над этим", — заявил американский лидер.

Он уверен, что урегулировать конфликт в конце концов удастся.

Напомним, накануне Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация продолжит переговоры в США. По его словам, главная цель этих контактов — получить полную информацию относительно заявлений россиян.

Также украинский лидер провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Стороны обсудили контакты с партнерами и переговорный трек.