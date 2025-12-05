Видео
Україна
Главная Новости дня Зеленский обсудил с Кислицей переговоры с США — что известно

Зеленский обсудил с Кислицей переговоры с США — что известно

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 12:36
Зеленский обсудил с Кислицей результаты дипломатических контактов с США
Владимир Зеленский и Сергей Кислица и Сергей Кислица. Фото: Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем главы Министерства иностранных дел Украины Сергеем Кислицей результаты дипломатической работы. В центре внимания были переговоры с Соединенными Штатами по мирному плану.

Об этом Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале в пятницу, 5 декабря.

Читайте также:

Новые направления контактов с США

Во время встречи Владимир Зеленский и Сергей Кислица говорили о необходимости применения изменений в некоторых направлениях дипломатических контактов Украины и США. В частности, это касается переговоров по мирному плану.

Зеленський обговорив з Кислицею перемовини з США — що відомо - фото 1
Сообщение Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

"Как первый заместитель министра иностранных дел Украины и профессиональный дипломат, работавший долгое время именно в Америке, Сергей имеет соответствующий опыт и видение. Будем укреплять работу с партнерами", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что первый заместитель министра иностранных дел Украины является тем самым профессиональным дипломатом, имеющим большой опыт переговоров именно с США. Это связано с тем, что Кислица долгое время работал в Америке. Соответственно, у дипломата сформировано оригинальное видение переговорного процесса. Главной целью этих изменений является укрепление работы с партнерами и союзниками Украины.

Напомним, 4 декабря в Майами состоялись очередные переговоры между Украиной и США в закрытом формате по мирному плану.

Ранее мы также информировали, что Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает хороших новостей в контексте завершения войны РФ против Украины.

Владимир Зеленский США МИД Сергей Кислица дипломатия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
