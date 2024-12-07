Зеленський і Негаммер у Парижі обговорили захист енергосистеми України взимку

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Зокрема, вони обговорили захист енергетичної системи взимку.

Про це український лідер повідомив у Telegram у суботу, 7 грудня.

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Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський та Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер. Фото: ОП

"Також обговорили її продовження в наступному році, а саме допомогу нашій енергетичній системі взимку та захист українців від російського терору", — зазначив він.

Глава держави запросив Негаммера приєднатися до Спільної декларації G7 про підтримку України та надалі укласти двосторонню угоду про довгострокову підтримку.

"Ми маємо разом примусити Росію до встановлення тривалого та справедливого миру", — додав Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі Неггамер запропонував Зеленському провести у Відні мирні переговори щодо завершення війни в Україні.

Також 7 грудня Зеленський прибув до Парижа, де зустрінеться з декількома лідерами держав.