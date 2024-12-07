Зеленский и Негаммер в Париже обсудили защиту энергосистемы Украины зимой

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. В частности, они обсудили защиту энергетической системы зимой.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в субботу, 7 декабря.

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Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и Федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото: ОП

"Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора", — отметил он.

Глава государства пригласил Негаммера присоединиться к Совместной декларации G7 о поддержке Украины и в дальнейшем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.

"Мы должны вместе принудить Россию к установлению длительного и справедливого мира", — добавил Зеленский.

Напомним, во время встречи Неггамер предложил Зеленскому провести в Вене мирные переговоры по завершению войны в Украине.

Также 7 декабря Зеленский прибыл в Париж, где встретится с несколькими лидерами стран.