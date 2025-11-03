Членство України в ЄС — Зеленський поговорив з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 3 листопада провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони обговорили прогрес нашої держави на шляху до членства у Євросоюзі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського з Урсулою фон дер Ляєн

Зеленський розповів, що у вівторок, 4 листопада, буде опублікований щорічний звіт у межах Пакета розширення Євросоюзу-2025. Сьогодні президент обговорив з Урсулою фон дер Ляєн прогрес України на шляху до членства у Євросоюзі. За його словами, є всі підстави сподіватися на позитивний для нас результат.

"Звісно, говорили й про енергетичну підтримку. Урсула розповіла про координацію з різними інституціями й країнами та кошти, які спрямують на допомогу нашій енергетиці. Можуть бути дуже вагомі внески, і ми працюватимемо над їх збільшенням", — повідомив президент.

Він додав, що сторони домовилися, що команди розпочнуть роботу над реалізацією всіх домовленостей вже цього тижня. Також лідери узгодили спільні наступні контакти й кроки.

Нагадаємо, 3 листопада Зеленський обговорив зміцнення енергосистеми та ППО із партнерами. Президент провів зустріч із представниками країн-партнерів при НАТО — США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів.

Крім того, глава держави анонсував візит представників США в Україну. Вони приїдуть, аби провести низку зустрічей щодо drone deal.