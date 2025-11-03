Членство Украины в ЕС — Зеленский поговорил с фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 3 ноября провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили прогресс нашего государства на пути к членству в Евросоюзе.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен

Зеленский рассказал, что во вторник, 4 ноября, будет опубликован ежегодный отчет в рамках Пакета расширения Евросоюза-2025. Сегодня президент обсудил с Урсулой фон дер Ляйен прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе. По его словам, есть все основания надеяться на положительный для нас результат.

"Конечно, говорили и об энергетической поддержке. Урсула рассказала о координации с различными институтами и странами и средствах, которые будут направлены на помощь нашей энергетике. Могут быть очень весомые взносы, и мы будем работать над их увеличением", — сообщил президент.

Он добавил, что стороны договорились, что команды начнут работу над реализацией всех договоренностей уже на этой неделе. Также лидеры согласовали совместные следующие контакты и шаги.

Напомним, 3 ноября Зеленский обсудил укрепление энергосистемы и ПВО с партнерами. Президент провел встречу с представителями стран-партнеров при НАТО — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов.

Кроме того, глава государства анонсировал визит представителей США в Украину. Они приедут, чтобы провести ряд встреч по drone deal.