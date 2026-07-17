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Головна Новини дня Зеленський обговорив з бойовими командирами ситуацію на фронті

Зеленський обговорив з бойовими командирами ситуацію на фронті

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2026 17:16
Зеленський обговорив з бойовими командирами ситуацію на фронті
Термінова новина

Український лідер Володимир Зеленський заслухав доповіді бойових командирів про ситуацію на найбільш інтенсивних напрямках. Крім того, він анонсував спеціальну Ставку за участі командирів корпусів та основних виробників зброї і засобів, які потрібні зараз на фронті.

Про це глава держави повідомив у пʼятницю, 17 липня, передає Новини.LIVE.

Розмова Зеленського з бойовими командирами

Новина доповнюється...

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Автор:
Аркадій Пастула
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