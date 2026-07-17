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Главная Новости дня Зеленский обсудил с боевыми командирами ситуацию на фронте

Зеленский обсудил с боевыми командирами ситуацию на фронте

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 17:16
Зеленский обсудил с боевыми командирами ситуацию на фронте
Срочная новость

Украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады боевых командиров о ситуации на наиболее напряженных направлениях. Кроме того, он объявил о создании специального штаба с участием командиров корпусов и основных производителей оружия и средств, которые сейчас необходимы на фронте.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 17 июля, передает Новини.LIVE.

Разговор Зеленского с боевыми командирами

Новость дополняется...

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Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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