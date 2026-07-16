Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины

Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. По словам главы государства, после завершения всех необходимых юридических процедур он обратится к Верховной Раде с предложением поддержать его кандидатуру.
Об этом Зеленский написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.
Президент провел встречу с Евгением Хмарой
Перед принятием решения Зеленский провел встречу с Хмарой, в ходе которой стороны обсудили проведение украинских дальнобойных операций против России, обеспечение подразделений безопасности и дальнейшее развитие Сил обороны. Президент подчеркнул, что Хмара обладает значительным практическим опытом в проведении технологических ударных операций, а также работы в Центре специальных операций "Альфа" СБУ.
"Евгений Хмара приобрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне", — отметил Зеленский.
По словам главы государства, новый руководитель оборонного ведомства должен продолжить реформирование сферы обороны, обеспечить развитие дальнобойных возможностей Украины, укрепление структур безопасности и реализацию договоренностей с международными партнерами по усилению украинской армии.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет развивать программы финансирования боевых бригад, обеспечения военных всеми типами беспилотников и совершенствования системы управления личным составом.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Михаил Федоров после завершения работы на посту министра обороны останется в его команде. В то же время глава государства отметил, что о новой должности Федорова будет объявлено отдельно.
Как сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский анонсировал возможные кадровые изменения в украинском дипломатическом корпусе. По его словам, изменения могут коснуться не только посольства Украины в США, но и ряда других дипломатических представительств за рубежом.