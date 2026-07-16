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Главная Новости дня Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 19:10
Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины
Владимир Зеленский. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны Украины. По словам главы государства, после завершения всех необходимых юридических процедур он обратится к Верховной Раде с предложением поддержать его кандидатуру.

Об этом Зеленский написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Президент провел встречу с Евгением Хмарой

Перед принятием решения Зеленский провел встречу с Хмарой, в ходе которой стороны обсудили проведение украинских дальнобойных операций против России, обеспечение подразделений безопасности и дальнейшее развитие Сил обороны. Президент подчеркнул, что Хмара обладает значительным практическим опытом в проведении технологических ударных операций, а также работы в Центре специальных операций "Альфа" СБУ.

"Евгений Хмара приобрел большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредоточиться наша оборона в этой войне", — отметил Зеленский.

По словам главы государства, новый руководитель оборонного ведомства должен продолжить реформирование сферы обороны, обеспечить развитие дальнобойных возможностей Украины, укрепление структур безопасности и реализацию договоренностей с международными партнерами по усилению украинской армии.

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Также Зеленский подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет развивать программы финансирования боевых бригад, обеспечения военных всеми типами беспилотников и совершенствования системы управления личным составом.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Михаил Федоров после завершения работы на посту министра обороны останется в его команде. В то же время глава государства отметил, что о новой должности Федорова будет объявлено отдельно.

Как сообщали Новини.LIVE, недавно Владимир Зеленский анонсировал возможные кадровые изменения в украинском дипломатическом корпусе. По его словам, изменения могут коснуться не только посольства Украины в США, но и ряда других дипломатических представительств за рубежом.

Владимир Зеленский оборонная сфера Евгений Хмара
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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