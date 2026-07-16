Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України

Володимир Зеленський. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив Євгенію Хмарі виконувати обов'язки міністра оборони України. За словами глави держави, після завершення всіх необхідних юридичних процедур він звернеться до Верховної Ради з пропозицією підтримати його кандидатуру.

Про це Зеленський написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Президент провів зустріч із Євгенієм Хмарою

Перед ухваленням рішення Зеленський провів зустріч із Хмарою, під час якої сторони обговорили виконання українських далекобійних операцій проти Росії, забезпечення безпекових підрозділів і подальший розвиток Сил оборони. Президент наголосив, що Хмара має значний практичний досвід у проведенні технологічних ударних операцій, а також роботи у Центрі спеціальних операцій "Альфа" СБУ.

"Євгеній Хмара здобув великий, багато в чому безпрецедентний досвід у проведенні технологічних ударних операцій. Саме на цьому має зосереджуватись наша оборона у цій війні", — зазначив Зеленський.

За словами глави держави, новий керівник оборонного відомства має продовжити реформування сфери оборони, забезпечити розвиток далекобійних можливостей України, зміцнення безпекових структур та реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами щодо посилення української армії.

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Також Зеленський підкреслив, що Україна й надалі розвиватиме програми фінансування бойових бригад, забезпечення військових усіма типами безпілотників і вдосконалення системи управління особовим складом.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Михайло Федоров після завершення роботи на посаді міністра оборони залишиться у його команді. Водночас глава держави зазначив, що про нову посаду Федорова буде оголошено окремо.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно Володимир Зеленський анонсував можливі кадрові зміни в українському дипломатичному корпусі. За його словами, оновлення можуть торкнутися не лише посольства України у США, а й низки інших дипломатичних представництв за кордоном.