Зеленський зустрівся з філософом Бернаром-Анрі Леві

Зустріч Володимира Зеленського та Бернаром-Анрі Леві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 13 березня, зустрівся з філософом Бернаром-Анрі Леві, який є другом країни. Багато років він поширює правду про війну серед французького народу й загалом у всій Європі.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський наголосив, що правда — це невідʼємна частина справедливого миру, оскільки про кожен злочин Росії світ повинен знати.

"І за кожен обов’язково потрібна відповідальність. Дякую Бернару та кожному, хто підтримує Україну та робить усе, щоб справедливість була", — додав глава держави.

Володимир Зеленський — останні новини

Український лідер сьогодні провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві та обговорив ситуацію на Близькому Сході.

Зеленський застеріг, що пом’якшення санкцій на російську нафту може значно посилити військовий потенціал Москви.

Глава держави 13 березня прибув до Парижу, де провів спільну пресконференцію із президентом Франції Емманюелем Макроном.