Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський обговорив з Бернаром-Анрі Леві війну в Україні

Зеленський обговорив з Бернаром-Анрі Леві війну в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 21:26
Зеленський зустрівся з філософом Бернаром-Анрі Леві
Зустріч Володимира Зеленського та Бернаром-Анрі Леві. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у пʼятницю, 13 березня, зустрівся з філософом Бернаром-Анрі Леві, який є другом країни. Багато років він поширює правду про війну серед французького народу й загалом у всій Європі.

Про це глава держави повідомив у Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський наголосив, що правда — це невідʼємна частина справедливого миру, оскільки про кожен злочин Росії світ повинен знати. 

"І за кожен обов’язково потрібна відповідальність. Дякую Бернару та кожному, хто підтримує Україну та робить усе, щоб справедливість була", — додав глава держави.

Володимир Зеленський — останні новини

Український лідер сьогодні провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану Резою Пахлаві та обговорив ситуацію на Близькому Сході.

Зеленський застеріг, що пом’якшення санкцій на російську нафту може значно посилити військовий потенціал Москви. 

Глава держави 13 березня прибув до Парижу, де провів спільну пресконференцію із президентом Франції Емманюелем Макроном.

Володимир Зеленський Франція Україна філософи політики
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації