Зеленский встретился с философом Бернаром-Анри Леви

Зеленский встретился с философом Бернаром-Анри Леви

Дата публикации 13 марта 2026 21:26
Зеленский и философ Леви провели встречу в Париже
Встреча Владимира Зеленского и Бернаром-Анри Леви. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 13 марта, провел встречу с философом Бернаром-Анри Леви, который является другом страны. Он распространяет правду о войне среди французского народа и в целом во всей Европе.

Об этом глава государства сообщил в Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский подчеркнул, что правда — это неотъемлемая часть справедливого мира, поскольку о каждом преступлении России мир должен знать.

"И за каждое обязательно нужна ответственность. Спасибо Бернару и каждому, кто поддерживает Украину и делает все, чтобы справедливость была", — добавил глава государства.

Украинский лидер сегодня провел встречу с наследным принцем Ирана Резой Пахлави и обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.

Зеленский предостерег, что смягчение санкций на российскую нефть может значительно усилить военный потенциал Москвы.

Глава государства 13 марта прибыл в Париж, где провел совместную пресс-конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Владимир Зеленский Франция Украина философы политики
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
