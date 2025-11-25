Зеленський обговорив із Фріланд відбудову та енергетичну стійкість України

Зеленський обговорив відбудову України з представницею Канади
Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 25 листопада, провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд. Зокрема, сторони обговорили відновлення інфраструктури.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зустріч Зеленського з Фріланд
Серед ключових тем розмови були:
- відбудова України;
- допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури.
Зеленський зазначив, що Україна розраховує на залученість канадського бізнесу та інвестицій у масштабні проєкти реконструкції.
"Я вдячний Марку Карні, канадському народу та пані Фріланд за незмінну підтримку України з боку Канади, зокрема у зміцненні нашої протиповітряної оборони та внесками в ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту", — додав він.
Нагадаємо, 25 листопада Зеленський у вечірньому зверненні розповів, як триває робота над миром для України.
Крім того, глава держави взяв участь у зустрічі Коаліції охочих, під час якої розповів про російські обстріли.
