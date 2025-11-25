Зеленський обговорив із Фріланд відбудову та енергетичну стійкість України

Зустріч Володимира Зеленського та Христею Фріланд. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 25 листопада, провів зустріч зі спеціальною представницею Канади з питань відбудови України Христею Фріланд. Зокрема, сторони обговорили відновлення інфраструктури.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зустріч Зеленського з Фріланд

Серед ключових тем розмови були:

відбудова України;

допомога в забезпеченні енергетичної стійкості та відновленні інфраструктури.

Зеленський зазначив, що Україна розраховує на залученість канадського бізнесу та інвестицій у масштабні проєкти реконструкції.

"Я вдячний Марку Карні, канадському народу та пані Фріланд за незмінну підтримку України з боку Канади, зокрема у зміцненні нашої протиповітряної оборони та внесками в ініціативу PURL, завдяки якій ми отримуємо озброєння для свого захисту", — додав він.

Нагадаємо, 25 листопада Зеленський у вечірньому зверненні розповів, як триває робота над миром для України.

Крім того, глава держави взяв участь у зустрічі Коаліції охочих, під час якої розповів про російські обстріли.