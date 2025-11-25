Зеленский обсудил с Фриланд восстановление и энергетическую устойчивость Украины

Зеленский обсудил восстановление Украины с представителем Канады
Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 25 ноября, провел встречу со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины Христей Фриланд. В частности, стороны обсудили восстановление инфраструктуры.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с Фриланд
Среди ключевых тем разговора были:
- восстановление Украины;
- помощь в обеспечении энергетической устойчивости и восстановлении инфраструктуры.
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на вовлеченность канадского бизнеса и инвестиций в масштабные проекты реконструкции.
"Я благодарен Марку Карни, канадскому народу и Фриланд за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, в частности в укреплении нашей противовоздушной обороны и взносами в инициативу PURL, благодаря которой мы получаем вооружение для своей защиты", — добавил он.
Напомним, 25 ноября Зеленский в вечернем обращении рассказал, как продолжается работа над миром для Украины.
Кроме того, глава государства принял участие во встрече Коалиции желающих, во время которой рассказал о российских обстрелах.
