Зеленский обсудил восстановление Украины с представителем Канады

Зеленский обсудил восстановление Украины с представителем Канады

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 22:35
обновлено: 22:35
Зеленский обсудил с Фриланд восстановление и энергетическую устойчивость Украины
Встреча Владимира Зеленского и Христей Фриланд. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Украинский лидер Владимир Зеленский во вторник, 25 ноября, провел встречу со специальным представителем Канады по вопросам восстановления Украины Христей Фриланд. В частности, стороны обсудили восстановление инфраструктуры.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского с Фриланд

Среди ключевых тем разговора были:

  • восстановление Украины;
  • помощь в обеспечении энергетической устойчивости и восстановлении инфраструктуры.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на вовлеченность канадского бизнеса и инвестиций в масштабные проекты реконструкции.

"Я благодарен Марку Карни, канадскому народу и Фриланд за неизменную поддержку Украины со стороны Канады, в частности в укреплении нашей противовоздушной обороны и взносами в инициативу PURL, благодаря которой мы получаем вооружение для своей защиты", — добавил он.

Напомним, 25 ноября Зеленский в вечернем обращении рассказал, как продолжается работа над миром для Украины.

Кроме того, глава государства принял участие во встрече Коалиции желающих, во время которой рассказал о российских обстрелах.

Владимир Зеленский Канада война Украина восстановление
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
