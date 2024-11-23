Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським — деталі

Президент України Володимир Зеленський із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Сторони обговорили питання оборонної підтримки України, протидію російській дезінформації та подальшу співпрацю між двома країнами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у суботу, 23 листопада.

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Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії

Глава держави зустрівся із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським під час третього міжнародного саміту з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

Під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку України, зокрема постачання артилерійських снарядів. Також йшлося про спільну боротьбу проти російської дезінформації та перспективи розвитку двосторонньої співпраці.

Президент також відзначив активну участь Чехії у відновленні України та подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року

"Дякую за ваші ініціативи для допомоги, зокрема за збільшення фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року", — написав Зеленський.

Нагадаємо, під час третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine Володимир Зеленський заявляв, що за час роботи програми "Зерно з України" вдалося врятувати від голоду близько 20 млн людей.

Також президент України наголосив на тому, що російський диктатор Володимир Путін поставив завдання витіснити Сили оборони з Курської області РФ до 20 січня 2025 року.