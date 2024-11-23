Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський обговорив співпрацю з міністром МЗС Чехії — деталі arrow

Зеленський обговорив співпрацю з міністром МЗС Чехії — деталі

23 листопада 2024 20:01
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським — деталі
Президент України Володимир Зеленський із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським. Сторони обговорили питання оборонної підтримки України, протидію російській дезінформації та подальшу співпрацю між двома країнами.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у суботу, 23 листопада.

Читайте також:

Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Чехії

Глава держави зустрівся із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським під час третього міжнародного саміту з продовольчої безпеки Grain from Ukraine.

Під час зустрічі сторони обговорили оборонну підтримку України, зокрема постачання артилерійських снарядів. Також йшлося про спільну боротьбу проти російської дезінформації та перспективи розвитку двосторонньої співпраці. 

Президент також відзначив активну участь Чехії у відновленні України та подякував за ініціативу збільшити фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року

"Дякую за ваші ініціативи для допомоги, зокрема за збільшення фінансування Національної програми з відновлення України після 2025 року", — написав Зеленський.

Нагадаємо, під час третьої Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine Володимир Зеленський заявляв, що за час роботи програми "Зерно з України" вдалося врятувати від голоду близько 20 млн людей. 

Також президент України наголосив на тому, що російський диктатор Володимир Путін поставив завдання витіснити Сили оборони з Курської області РФ до 20 січня 2025 року.

Володимир Зеленський дезінформація Чехія росіяни оборонна сфера війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:09 Україна може навчити Африку знищувати "вагнерівців", — Зеленський

21:00 Відключення світла — графіки обмеження на Одещині на завтра

20:53 Зеленський на Саміті "Зерно з України" — про що говорив

20:23 Мокрий сніг та ожеледиця — до якої погоди готуватися завтра

20:07 Будівництво укриття під Броварами подешевшало на 5 млн — причина

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:03 Польські фермери можуть блокувати кордон довше 48 годин — ДПСУ

20:01 Зеленський обговорив співпрацю з міністром МЗС Чехії — деталі

Новина з фото

20:01 Легкий заробіток — які монети можна дорого продати на аукціоні

20:00 Пріоритетні та непріоритетні підрозділи в ЗСУ — у чому різниця

19:44 Конфлікт у готелі Києва завершився стріляниною — є загиблі

21:09 Україна може навчити Африку знищувати "вагнерівців", — Зеленський

21:00 Відключення світла — графіки обмеження на Одещині на завтра

20:53 Зеленський на Саміті "Зерно з України" — про що говорив

20:23 Мокрий сніг та ожеледиця — до якої погоди готуватися завтра

20:07 Будівництво укриття під Броварами подешевшало на 5 млн — причина

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

20:03 Польські фермери можуть блокувати кордон довше 48 годин — ДПСУ

20:01 Зеленський обговорив співпрацю з міністром МЗС Чехії — деталі

Новина з фото

20:01 Легкий заробіток — які монети можна дорого продати на аукціоні

20:00 Пріоритетні та непріоритетні підрозділи в ЗСУ — у чому різниця

19:44 Конфлікт у готелі Києва завершився стріляниною — є загиблі

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК