Зеленский встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским — детали

Президент Украины Владимир Зеленский с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским. Стороны обсудили вопросы оборонной поддержки Украины, противодействие российской дезинформации и дальнейшее сотрудничество между двумя странами.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в субботу, 23 ноября.

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Глава государства встретился с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским во время третьего международного саммита по продовольственной безопасности Grain from Ukraine.

Во время встречи стороны обсудили оборонную поддержку Украины, в частности поставки артиллерийских снарядов. Также речь шла о совместной борьбе против российской дезинформации и перспективах развития двустороннего сотрудничества.

Президент также отметил активное участие Чехии в восстановлении Украины и поблагодарил за инициативу увеличить финансирование Национальной программы по восстановлению Украины после 2025 года

"Спасибо за ваши инициативы для помощи, в частности за увеличение финансирования Национальной программы по восстановлению Украины после 2025 года", — написал Зеленский.

Напомним, во время третьей Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine Владимир Зеленский заявлял, что за время работы программы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода около 20 млн человек.

Также Президент Украины отметил, что российский диктатор Владимир Путин поставил задачу вытеснить Силы обороны из Курской области РФ до 20 января 2025 года.