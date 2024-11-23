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Врятовано 20 млн людей — Зеленський про програму Зерно з України

23 листопада 2024 17:19
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Програма Зерно з України — Зеленський підсумував результати
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Програма "Зерно з України" врятувала від голоду мільйони людей в усьому світі. В цілому український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на третій міжнародній конференції Grain from Ukraine у суботу, 23 листопада.

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Результати програми "Зерно з України"

Зеленський заявив, що за час роботи програми "Зерно з України" вдалося врятувати від голоду близько 20 млн людей. За його словами, такі результати були досягнуті лише завдяки одній гуманітарній програмі.

Загалом український експорт продовольства забезпечує 400 мільйонів людей у 100 країнах світу.

"Україна є одним із найбільших світових донорів продовольчої безпеки. І ми зберігаємо це наше значення, попри все. Попри такий колоніальний виклик з Російської Федерації. Ця війна — війна проти життя українців, проти наших людей, наших сімей", — наголосив президент.

Глава держави пригадав, що повномасштабне вторгнення  розпочалося з блокади флотом Росії українських портів з метою підвищення цін на продовольство у світі.

"Якщо вони можуть влаштувати продовольчу катастрофу, значить вони можуть підкорити народ, який залежить від імпорту продовольства — будь-якого продовольства", — зауважив Зеленський.

Він заявив на важливості захисту продовольчої безпеки, безпеки маршрутів постачання продовольства та інших критичних експортних товарів.

Пошкодження продовольства

За даними Президента, з липня 2023 року ударами російських ракет та іранських дронів був пошкоджений 321 об'єкт інфраструктури українських портів. Також зазнали влучань понад 20 цивільних суден інших країн. Було зроблено більш ніж 60 цілеспрямованих ударів саме по продовольчій інфраструктурі.

"Ціни на їжу в Єгипті, Лівії, Нігерії та інших країнах Африки й Африканського континенту прямо залежать від того, чи можуть фермери та аграрні компанії в Україні нормально працювати. Від того, як швидко ми зможемо очистити наші поля від російських мін, залежить, як швидко відновиться звична стабільність продовольчого ринку", — підкреслив глава держави.

Нагадаємо, фермери Одеської області отримали понад пів тисячі спеціальних зернових рукавів місткістю 200 тонн для зберігання врожаю. 

Раніше ми писали про те, що російські війська 27 жовтня завдали удару по ангару з пшеницею, насінням соняшника та кукурудзою під Чугуєвом Харківської області. Після атаки загарбників нічого не лишилося.

Володимир Зеленський Україна зерно війна в Україні продовольство

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