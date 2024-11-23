Программа Зерно из Украины — Зеленский подытожил результаты

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Программа "Зерно из Украины" спасла от голода миллионы людей во всем мире. В общей сложности украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на третьей международной конференции Grain from Ukraine в субботу, 23 ноября.

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Результаты программы "Зерно из Украины"

Зеленский заявил, что за время работы программы "Зерно из Украины" удалось спасти от голода около 20 млн человек. По его словам, такие результаты были достигнуты только благодаря одной гуманитарной программе.

В целом украинский экспорт продовольствия обеспечивает 400 миллионов человек в 100 странах мира.

"Украина является одним из крупнейших мировых доноров продовольственной безопасности. И мы сохраняем это наше значение несмотря ни на что. Несмотря на такой колониальный вызов из Российской Федерации. Эта война — война против жизни украинцев, против наших людей, наших семей", — подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что полномасштабное вторжение началось с блокады флотом России украинских портов с целью повышения цен на продовольствие в мире.

"Если они могут устроить продовольственную катастрофу, значит, они могут подчинить народ, который зависит от импорта продовольствия — любого продовольствия", — отметил Зеленский.

Он заявил о важности защиты продовольственной безопасности, безопасности маршрутов поставок продовольствия и других критических экспортных товаров.

Повреждение продовольствия

По данным Президента, с июля 2023 года ударами российских ракет и иранских дронов был поврежден 321 объект инфраструктуры украинских портов. Также подверглись попаданиям более 20 гражданских судов других стран. Было сделано более 60 целенаправленных ударов именно по продовольственной инфраструктуре.

"Цены на еду в Египте, Ливии, Нигерии и других странах Африки и Африканского континента напрямую зависят от того, могут ли фермеры и аграрные компании в Украине нормально работать. От того, как быстро мы сможем очистить наши поля от российских мин, зависит, как быстро восстановится привычная стабильность продовольственного рынка", — подчеркнул глава государства.

Напомним, фермеры Одесской области получили более полтысячи специальных зерновых рукавов вместимостью 200 тонн для хранения урожая.

Ранее мы писали о том, что российские войска 27 октября нанесли удар по ангару с пшеницей, семенами подсолнечника и кукурузой под Чугуевым Харьковской области. После атаки захватчиков ничего не осталось.