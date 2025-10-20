Зеленський обговорив підготовку до опалювального сезону в Україні

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час сьогоднішньої Ставки основна увага була приділена питанням енергетики. Серед ключових тем — відновлення енергетичних мереж у регіонах, робота розгорнутих штабів та потреба в резервному обладнанні.

Про це український лідер написав у Telegram у понеділок, 20 жовтня.

Зеленський про стан енергетики

За словами президента, цього тижня в українській дипломатії буде дуже активна робота, зокрема щодо забезпечення необхідним обладнанням для ремонтів та генерації електроенергії. Зеленський підкреслив, що для дипломатів визначені чіткі завдання.

"Також працюємо по газу — забезпечення обсягу на опалювальний сезон", — написав український лідер.

Президент подякував ремонтним бригадам та українським газовикам, які майже цілодобово працюють задля стабільного постачання газу для громадян.

Щодо фінансування, Зеленський повідомив, що вже визначено достатні кошти для закупівлі газу, половину з яких вдалося забезпечити. Уряд знайде необхідний обсяг фінансування для безперебійного опалювального сезону.

Нагадаємо, заступниця голови наглядової ради Нафтогазу Наталія Бойко розповіла, що наразі обʼєкти газової інфраструктури перебувають під постійними атаками, тому Україна входить в опалювальний сезон у складному становищі.

Крім того, Бойко закликала українців економити газ та електроенергію. За її словами, споживання наразі значно вище, ніж в аналогічний період 2024 року.