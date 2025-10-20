Видео
Зеленский обсудил подготовку к отопительному сезону в Украине

Дата публикации 20 октября 2025 20:00
обновлено: 21:02
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время сегодняшней Ставки основное внимание было уделено вопросам энергетики. Среди ключевых тем — восстановление энергетических сетей в регионах, работа развернутых штабов и потребность в резервном оборудовании.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в понедельник, 20 октября.

Зеленский о состоянии энергетики

По словам президента, на этой неделе в украинской дипломатии будет очень активная работа, в частности по обеспечению необходимым оборудованием для ремонтов и генерации электроэнергии. Зеленский подчеркнул, что для дипломатов определены четкие задачи.

"Также работаем по газу — обеспечение объема на отопительный сезон", — написал украинский лидер.

Президент поблагодарил ремонтные бригады и украинских газовиков, которые почти круглосуточно работают для стабильных поставок газа для граждан.

Относительно финансирования, Зеленский сообщил, что уже определены достаточные средства для закупки газа, половину из которых удалось обеспечить. Правительство найдет необходимый объем финансирования для бесперебойного отопительного сезона.

Напомним, заместитель председателя наблюдательного совета Нафтогаза Наталья Бойко рассказала, что сейчас объекты газовой инфраструктуры находятся под постоянными атаками, поэтому Украина входит в отопительный сезон в сложном положении.

Кроме того, Бойко призвала украинцев экономить газ и электроэнергию. По ее словам, потребление сейчас значительно выше, чем в аналогичный период 2024 года.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
