Зеленський отримав доповідь Сирського щодо ситуації на трьох напрямках фронту — вечірнє звернення

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Наступного тижня військове керівництво України удосконалювати План перемоги. Зокрема, увагу приділятимуть військовим та стратегічним безпековим пунктам.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у неділю, 6 жовтня.

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Зеленський висловив вдячність українським освітянам за їхній вклад у майбутнє країни. Він підкреслив важливість навчання для мільйонів учнів та студентів, що триває навіть в умовах війни, та відзначив роль усіх, хто підтримує освіту в Україні.

"Система освіти завжди залежить від багатьох людей, які роблять свою справу щодня, і завдяки цьому наша держава, наше суспільство можуть зберігатись і жити й передавати українську культуру від покоління до покоління і ставати сильнішими", — сказав глава держави.

Він повідомив про те, що розмовляв із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, який доповів про поточну ситуацію на фронті — про Покровський, Курахівський та Лиманський напрямки.

Президент заявив, що протягом наступного тижня Сирський разом з іншими військовими та представниками Міноборони працюватимуть із партнерами щодо деталей Плану перемоги, а саме військових та стратегічних безпекових пунктів.

"Сьогодні — два місяці наших військових дій у Курській області. І це дуже важливий етап війни. Те, що значно допомогло й надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб у Росії відчували, що війна нічого їм не дасть", — наголосив Зеленський.

Він додав, що Курська операція дала один із найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців із полону.

"Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. Я дякую всім, хто допомагає Україні! Я пишаюся нашими людьми", — наголосив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що цієї ночі українські воїни збили понад п'ятдесят ворожих безпілотників. Загалом протягом тижня ворог випустив по нашій державі понад 400 дронів-камікадзе.

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