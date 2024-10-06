Зеленский получил доклад Сырского по ситуации на трех направлениях фронта — вечернее обращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На следующей неделе военное руководство Украины будет совершенствовать План победы. В частности, внимание будут уделять военным и стратегическим пунктам безопасности.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 6 октября.

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Зеленский выразил благодарность украинским педагогам за их вклад в будущее страны. Он подчеркнул важность обучения для миллионов учеников и студентов, которое продолжается даже в условиях войны, и отметил роль всех, кто поддерживает образование в Украине.

"Система образования всегда зависит от многих людей, которые делают свое дело каждый день, и благодаря этому наше государство, наше общество могут сохраняться и жить и передавать украинскую культуру от поколения к поколению и становиться сильнее", — сказал глава государства.

Он сообщил о том, что разговаривал с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, который доложил о текущей ситуации на фронте — о Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях.

Президент заявил, что в течение следующей недели Сырский вместе с другими военными и представителями Минобороны будут работать с партнерами по деталям Плана победы, а именно военных и стратегических пунктов безопасности.

"Сегодня — два месяца наших военных действий в Курской области. И это очень важный этап войны. То, что значительно помогло и в дальнейшем помогает нашему государству. Украинцы доказали, что могут вытеснять войну в Россию. И при достаточной поддержке партнеров сможем давить на Россию именно так, как нужно, чтобы в России чувствовали, что война ничего им не даст", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Курская операция сделала один из крупнейших вкладов в обменный фонд ради освобождения украинцев из плена.

"Мы будем давить на Россию еще сильнее, потому что только силой можно приблизить мир. Я благодарю всех, кто помогает Украине! Я горжусь нашими людьми", — подчеркнул глава государства.

Напомним, Зеленский сообщил, что этой ночью украинские воины сбили более пятидесяти вражеских беспилотников. Всего в течение недели враг выпустил по нашему государству более 400 дронов-камикадзе.

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