Зеленський обговорив із президентом Азербайджану співпрацю та безпеку

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Він зазначив, що Україна продовжує активний діалог із країнами регіону задля посилення безпеки та стабільності.

Про це глава дрежави повідомив у середу, 6 травня, передає Новини.LIVE.

За словами глави держави, сторони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час його нещодавнього візиту до Азербайджану.

"Обговорили з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим реалізацію кроків, про які ми домовилися під час мого візиту кілька тижнів тому. Продовжуємо працювати над розвитком двосторонніх відносин", — зазначив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості координації з партнерами та подальших спільних дій.

"Обмінялися деталями контактів із партнерами та узгодили наступні кроки. Разом ми точно можемо додати більше сили нашим людям", — підкреслив він.

Зеленський подякував азербайджанській стороні за співпрацю та підтримку України.

Як раніше писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський заявив, що Україна посилює дипломатичну активність на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Водночас Київ продовжує розвивати безпекове партнерство з державами регіону та працює над новими спільними рішеннями.

Під час візиту до Бахрейну президент провів переговори з королем Хамадом бін Ісою Аль Халіфом. Сторони обговорили безпекову ситуацію, оборонну співпрацю та підтримку України, а також перспективи розвитку економічних відносин і можливість запровадження безвізового режиму між країнами.