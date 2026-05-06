Зеленский обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество и безопасность с президентом Азербайджана

Зеленский обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество и безопасность

Зеленский обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество и безопасность

Дата публикации 6 мая 2026 19:57
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он отметил, что Украина продолжает активный диалог со странами региона для усиления безопасности и стабильности.

Об этом глава дрежавы сообщил в среду, 6 мая, передает Новини.LIVE.

По словам главы государства, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время его недавнего визита в Азербайджан.

"Обсудили с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым реализацию шагов, о которых мы договорились во время моего визита несколько недель назад. Продолжаем работать над развитием двусторонних отношений", — отметил Зеленский.

Президент также отметил важность координации с партнерами и дальнейших совместных действий.

"Обменялись деталями контактов с партнерами и согласовали следующие шаги. Вместе мы точно можем добавить больше силы нашим людям", — подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил азербайджанскую сторону за сотрудничество и поддержку Украины.

Зеленський провів розмову з президентом Алієвим
Сообщение Владимира Зеленскогою. Фото: скриншот из Telegram

Как ранее писали Новини.LIVE, Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает дипломатическую активность на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. В то же время Киев продолжает развивать партнерство по безопасности с государствами региона и работает над новыми совместными решениями.

Во время визита в Бахрейн президент провел переговоры с королем Хамадом бин Исой Аль Халифом. Стороны обсудили ситуацию с безопасностью, оборонное сотрудничество и поддержку Украины, а также перспективы развития экономических отношений и возможность введения безвизового режима между странами.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей

Мария Коробова
