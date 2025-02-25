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Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку України

25 лютого 2025 17:14
Анастасія Писаненко - редактор
Зеленський обговорив із прем'єром Бельгії підтримку України
Президент України. Фото: Володимир Зеленський
Анастасія Писаненко - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. Також він привітав його з нещодавнім призначенням.

Про це український лідер написав в Telegram 25 лютого.

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Пост Зеленського. Фото: скриншот

Що відомо про подальшу підтримку Бельгії

Як зазначив Зеленський, підтримка України з боку Бельгії залишається незмінною, незважаючи на складні часи. Президент висловив подяку бельгійському уряду за готовність продовжувати допомогу.

Під час бесіди лідери обговорили глобальну ситуацію, наголосивши на необхідності скоординованих дій та оперативного реагування. Зеленський зазначив, що Бельгія поділяє позицію України щодо забезпечення єдиної європейської відповіді на виклики, що створюються Росією.

Окрему увагу сторони надали питанню використання заморожених російських активів. Лідери домовилися продовжити координацію у цьому напрямі.

"Дякую за підтримку", — наголосив Зеленський за підсумками розмови.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що для України немає кращого гаранту безпеки, ніж НАТО.

Також раніше представники Франції та Великої Британії розробили план, спрямований на надання гарантій безпеки для України. При цьому їхні військові не мають перебувати на лінії фронту.

Володимир Зеленський військова допомога Бельгія президент війна в Україні
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