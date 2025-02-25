Зеленский обсудил с премьером Бельгии поддержку Украины

Президент Украины. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с новым премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Также он поздравил его с недавним назначением.

Об этом украинский лидер написал в Telegram 25 февраля.

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Что известно о дальнейшей поддержке Бельгии

Как отметил Зеленский, поддержка Украины со стороны Бельгии остается неизменной, несмотря на сложные времена. Президент выразил благодарность бельгийскому правительству за готовность продолжать помощь.

Во время беседы лидеры обсудили глобальную ситуацию, подчеркнув необходимость скоординированных действий и оперативного реагирования. Зеленский отметил, что Бельгия разделяет позицию Украины по обеспечению единого европейского ответа на вызовы, создаваемые Россией.

Отдельное внимание стороны уделили вопросу использования замороженных российских активов. Лидеры договорились продолжить координацию в этом направлении.

"Спасибо за поддержку", — подчеркнул Зеленский по итогам разговора.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что для Украины нет лучшего гаранта безопасности, чем НАТО.

Также ранее представители Франции и Великобритании разработали план, направленный на предоставление гарантий безопасности для Украины. При этом их военные не должны находиться на линии фронта.