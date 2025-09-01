Зеленський обговорив із німецькими політиками підтримку України

Володимир Зеленський на зустрічі із німецькими колегами. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами двох коаліційних фракцій Бундестагу — Єнсом Шпаном та Маттіасом Міршем. Під час розмови сторони обговорили питання фінансової та оборонної підтримки України, а також подальші кроки у дипломатичній сфері.

Про це український лідер написав у Telegram.

Глава держави подякував Німеччині за вагому допомогу, зокрема за надані системи Patriot, ракети до них і комплекси IRIS-T, які вже сьогодні рятують життя українців. Він наголосив на важливості подальшого посилення захисту українського неба.

Окрему увагу Зеленський приділив темі припинення вогню та розробці гарантій безпеки. Президент зауважив, що Росія останніми тижнями не демонструє готовності до переговорів на рівні лідерів і продовжує завдавати ударів по мирному населенню.

У зв’язку з цим він висловив сподівання на підтримку Німеччини у посиленні тиску на Кремль, адже лише рішучі дії міжнародної спільноти здатні змусити Росію змінити свою поведінку.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також говорив із прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру — Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво дронів.

А також 1 вересня президент України провів чергове засідання Ставки.