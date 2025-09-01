Зеленский обсудил с немецкими политиками поддержку Украины с немецкими политиками

Владимир Зеленский на встрече с немецкими коллегами. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага — Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем. Во время разговора стороны обсудили вопросы финансовой и оборонной поддержки Украины, а также дальнейшие шаги в дипломатической сфере.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Глава государства поблагодарил Германию за весомую помощь, в частности за предоставленные системы Patriot, ракеты к ним и комплексы IRIS-T, которые уже сегодня спасают жизни украинцев. Он отметил важность дальнейшего усиления защиты украинского неба.

Отдельное внимание Зеленский уделил теме прекращения огня и разработке гарантий безопасности. Президент отметил, что Россия в последние недели не демонстрирует готовности к переговорам на уровне лидеров и продолжает наносить удары по мирному населению.

В связи с этим он выразил надежду на поддержку Германии в усилении давления на Кремль, ведь только решительные действия международного сообщества способны заставить Россию изменить свое поведение.

Напомним, Владимир Зеленский также говорил с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру — Украина и Португалия договорились о совместном производстве дронов.

А также 1 сентября президент Украины провел очередное заседание Ставки.