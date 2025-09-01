Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский обсудил с немецкими политиками поддержку Украины

Зеленский обсудил с немецкими политиками поддержку Украины

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 21:50
Зеленский обсудил с немецкими политиками поддержку Украины с немецкими политиками
Владимир Зеленский на встрече с немецкими коллегами. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами двух коалиционных фракций Бундестага — Йенсом Шпаном и Маттиасом Миршем. Во время разговора стороны обсудили вопросы финансовой и оборонной поддержки Украины, а также дальнейшие шаги в дипломатической сфере.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Реклама
Читайте также:

 

Киев и Берлин говорят о новых гарантиях безопасности

Глава государства поблагодарил Германию за весомую помощь, в частности за предоставленные системы Patriot, ракеты к ним и комплексы IRIS-T, которые уже сегодня спасают жизни украинцев. Он отметил важность дальнейшего усиления защиты украинского неба.

Отдельное внимание Зеленский уделил теме прекращения огня и разработке гарантий безопасности. Президент отметил, что Россия в последние недели не демонстрирует готовности к переговорам на уровне лидеров и продолжает наносить удары по мирному населению.

В связи с этим он выразил надежду на поддержку Германии в усилении давления на Кремль, ведь только решительные действия международного сообщества способны заставить Россию изменить свое поведение.

Напомним, Владимир Зеленский также говорил с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру — Украина и Португалия договорились о совместном производстве дронов.

А также 1 сентября президент Украины провел очередное заседание Ставки.

Владимир Зеленский Германия оружие военная помощь война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации